Piden tres anos de cárcere para un ourensán que agrediu sexualmente a unha muller

A Audiencia Provincial de Ourense xulgará o vindeiro luns, día 21, a un home acusado de agredir sexualmente a unha muller coa que se atopou casualmente mentres ela facía deporte a beiras do río na localidade de Vilar de Santos.

Segundo o escrito de Fiscalía, que pide para o home tres anos de prisión, os feitos ocorreron na mañá do 27 de setembro, cando o home se atopou coa vítima, que facía deporte a beiras do río en Vilar de Santos.

Despois de establecer conversación e camiñar xuntos durante unha media hora, cando a muller tratou de despedirse do procesado, este colleuna primeiro por detrás e, posteriormente, situouse fronte a ela e, "con claro ánimo libidinoso, comezou a tocarlle os peitos".

Após prometer que non chamaría á Policía, o acusado permitiu que a vítima abandonase o lugar dos feitos



Cando a muller tentou escapar, o home agarrouna de novo, tirouna ao chan e situouse encima dela, "suxeitándolle fortemente as mans e tocándolle novamente os peitos". Durante o forcexeo, no que caeron varias veces ao chan, chegou a baixarlle os pantalóns até a altura dos xeonllos.

Após prometer que non chamaría á Policía, o acusado permitiu que a vítima abandonase o lugar dos feitos. O sucedido, segundo o escrito de Fiscalía, causou á muller un trastorno por tensión postraumática agudo.

O Ministerio Público considera os feitos constitutivos dun delito de agresión sexual, e pide para o home tres anos de prisión e afastamento da vítima por un mínimo de 500 metros durante cinco anos. Ademais, solicita que a indemnice con 6.000 euros polo dano moral ocasionado.