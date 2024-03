Ilyasse Lefsahi Lefsahi debutou este sábado marcando o primeiro gol

mantén a súa posición dentro do grupo de play off despois de ter superado ápor 0-3. Os visitantes dominaron os 90 minutos co rival pechado atrás e saíndo á contra. Nunha desas a piques estivo de marcar, pero fixo unha gran parada Borja. Abriu a conta Ily, coa dereita, que debutaba nesta sesión procedente do Portomarín. Marcaron o segundo nada máis comezar a segunda parte, por medio de Iván de penalti, e Luis sentenciou despois dun tempo de calma.