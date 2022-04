A Xunta impulsa a atención primaria con plans de coidado e modernización das infraestruturas

Os servizos e unidades de Atención Primaria conforman o primeiro nivel asistencial da sanidade pública e son a porta de entrada ao sistema sanitario. Avanzar na súa mellora e modernización é un dos obxectivos prioritarios da Xunta de Galicia. Para iso, o goberno galego está a impulsar novos plans e mecanismos asistenciais que permitan acadar unha Atención Primaria máis moderna, resolutiva, áxil e eficaz. Entre eles, os plans locais de saúde, o sistema Xide para axilizar a citación, a plataforma tecnolóxica CRM100, as axendas de calidade, a modernización das infraestruturas sanitarias, así como a adquisición de novo equipamento para os centros de saúde.

Neste proceso de transformación e modernización da Atención Primaria, a Xunta aprobou o Plan de Infraestruturas de Atención Primaria de Galicia, que no caso da provincia contempla a construción de seis novos centros de saúde nos concellos de Ribadeo, Antas de Ulla, Pantón, Becerreá, Guntín e no barrio do Sagrado Corazón, na capital provincial; así como a reforma integral e ampliación dos de Meira, Foz, Ribas de Sil, Outeiro de Rei, A Milagrosa e a Praza do Ferrol, que permitirán dotar a este nivel asistencial de modernas infraestruturas e máis medios diagnósticos e terapéuticos.

A isto hai que engadir os máis de 6 millóns de euros que a Xunta consignou no seu orzamento deste ano para rematar o primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia, en Lugo, e que con máis de 8.000 metros cadrados, aglutinará nun só espazo o Punto de Atención Continuada da cidade, un moderno centro de saúde, as unidades de saúde mental e a base do 061, configurando así un gran espazo de referencia da sanidade pública no barrio da Residencia, que será motor da transformación da atención primaria na cidade.

O sistema Xide para axilizar e priorizar as consultas non programadas

O centro de saúde de Illas Canarias pilotou a posta en marcha do sistema Xide, un sistema para clasificar as solicitudes de consultas non programadas que cada día chegan aos centros de saúde e ofrecerlles a resposta asistencial máis eficaz e resolutiva, que mellore a calidade da atención que se presta aos usuarios. Comprobada a súa eficiencia e a mellora que supón no sistema de citación, a Xunta estenderá este sistema ao resto de Galicia e mesmo incorporará programas específicos para pediatría e outros servizos.

Xide permite ofrecer unha resposta asistencial máis eficaz mediante a priorización das consultas e o uso de todos os recursos dispoñibles. Trátase dun sistema deseñado por profesionais sanitarios que axuda ao persoal administrativo, que recibe a petición, a orientar a atención non programada cara ao profesional que mellor pode resolver a súa demanda, en función da súa necesidade, de xeito que se lle de unha resposta adecuada en tempo e forma, mellorando a atención e facilitando o traballo dos profesionais.

Os resultados foron de vital importancia para emprender outras melloras. Esta pilotaxe permitiu, por exemplo, comprobar que ao redor do 50% das consultas non programadas que chegan a un centro de saúde non requiren necesariamente a intervención dun médico; que case un 30% poden ser atendidas por persoal de enfermaría e outro 15% por persoal doutras categorías, como farmacéuticos, traballadores sociais, odontólogos, persoal administrativo, etc. Isto permitiu reorganizar e mellorar a xestión das axendas dos profesionais, priorizar as consultas segundo a súa importancia e optimizar a atención, derivando directamente ao paciente cara o profesional que vai atender a súa consulta de modo máis eficiente en función da súa patoloxía ou necesidade de atención.

O Xide, pilotado e desenvolvido no centro de saúde de Illas Canarias, estenderase este ano a outros centros como o de Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Viveiro, Fingoi ou Sagrado Corazón.

Outra das medidas adoptadas para a mellora da Atención Primaria é a implantación das axendas de calidade en todas as categorías profesionais, coa que se pretende garantir unha prestación homoxénea dos servizos de Atención Primaria, mellorar a organización, optimizar o traballo dos profesionais, organizar e xestionar o tempo de consulta, ou facilitar unha adecuada continuidade asistencial. Constitúen, pois, unha ferramenta imprescindible para a boa xestión da demanda e da actividade programada, que permite mellorar o acceso do paciente ao sistema de saúde, evitarlle demoras innecesarias, organizar o tempo de consulta, favorecer o traballo en equipo, reformular a asignación de tarefas, así como potenciar a realización doutras actividades non asistenciais (docencia, investigación, etc.).

A Plataforma CRM100 mellora a intercomunicación co paciente

A Xunta leva tempo desenvolvendo un novo modelo de Atención Primaria máis resolutivo e eficaz, con outros mecanismos como a incorporación de técnicos de saúde, que comezaron a traballar de xeito centralizado para realizar tarefas de apoio aos médicos de Atención Primaria facéndose cargo de actos sanitarios con carácter máis burocrático, ou a plataforma CRM100, que permite que haxa centros de saúde que devolvan no día o 99 por cento das chamadas recibidas nun tempo medio de 45 minutos.

Centros de saúde como o de Monforte de Lemos, O Corgo, Sarria, Chantada, Quiroga, Burela e os de Illas Canarias, Fingoi, San Roque e a Milagrosa, na cidade de Lugo, contan xa con esta plataforma tecnolóxica, un sistema de xestión da relación co paciente que a Consellería de Sanidade puxo en marcha a mediados do ano pasado en 40 centros de saúde de Galicia no marco do proxecto europeo Código 100, e que se estenderá de xeito paulatino a outros centros de Atención Primaria.

A plataforma tecnolóxica CRM100 incorpora un servizo de atención telefónica personalizada que permite resolver o 100% das chamadas perdidas nun centro de saúde no mesmo día e cun tempo máximo de resposta de dúas horas. Ademais, este sistema tivo e está a ter un papel un papel clave na xestión da pandemia e na atención aos pacientes.

Este aplicativo permite xestionar, mellorar e avaliar a interacción entre a cidadanía e os profesionais sanitarios, aproveitando as canles dixitais e as aplicacións TIC que Galicia ten despregadas no ámbito da saúde.

Plans Locais de Saúde, unha eficaz ferramenta de organización

O centro de saúde de Vilalba é un dos primeiros de Galicia en contar cun Plan Local de Saúde. En total, 14 centros de saúde galegos desenvolveron xa estes plans locais de saúde, unha eficaz ferramenta de organización da atención primaria que este ano se estenderá a outros 42 centros de saúde galegos, entre eles os de Sarria, Monforte de Lemos, Mondoñedo, Praza de Ferrol e Illas Canarias, en Lugo.

Os Plans Locais de Saúde teñen como obxectivo analizar as necesidades de centro de saúde e os ámbitos de mellora de cada un deles, para adaptar a asistencia que se presta ás necesidades reais dos seus usuarios. Os profesionais de cada centro, de forma conxunta e interdisciplinar, son os encargados de elaborar estes plans, analizando a situación do centro e as necesidades e realizando propostas de mellora. É unha diagnose dos principais problemas de saúde da poboación á que atende o centro e unha análise de como se organizan os procesos e como se presta a asistencia sanitaria, incluíndo propostas resolutivas.

Os Plans Locais de Saúde danlle ao centro de saúde un papel protagonista para liderar proxectos que definan as melloras de saúde que precisa a poboación, organizando intervencións de saúde comunitaria a través de programas de hábitos de vida saudable ou de prevención de enfermidades, enfocados aos principais problemas de saúde da poboación do concello. Deste xeito, o deseño de programas específicos de saúde ou de control de enfermidades en cada centro, permitirá ofrecer unha atención preventiva, proactiva e adaptada ás necesidades da xente en función dos problemas de saúde prevalentes na súa poboación, o que suporá unha evidente mellora na calidade da atención sanitaria.

Os Plans Locais de Saúde, xunto con mecanismos de xestión e organización innovadores, como a plataforma CRM100, as axendas de calidade, o sistema Xide de xestión integrada da demanda... entre outras reformas e iniciativas do goberno galego, así como a aprobación e execución do Plan Galego de Infraestruturas de Atención Primaria, darán paso a unha transformación da Atención Primaria facéndoa máis moderna, resolutiva, eficaz e adaptada ás necesidades dos cidadáns e convertíndoa no eixe vertebrador da asistencia sanitaria pública.