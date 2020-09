Xoves gris con alerta amarela na Mariña por fortes ventos e ondada

Tras o paso da fronte na xornada do mércores, para o xoves teremos intervalos anubrados, con chuvascos ocasionais, máis probables pola tarde. A Mariña e o litoral da Coruña quedan este xoves en alerta amarela por fortes ventos e ondada.

As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do noroeste en xeral, frouxos no interior e moderados na costa, con intervalos fortes no extremo norte.

Temperaturas extremas previstas nas principais cidades:

A Coruña 15°/21°

Ferrol 14°/20°

Lugo 11°/18°

Ourense 13°/22°

Pontevedra 15°/23°

Santiago de Compostela 12°/18°

Vigo 15°/21°