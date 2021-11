Xoves de ceos anubrados e chuvascos, máis probables no norte

A presenza de aire frío en altura será fonte de inestabilidade na xornada deste xoves en Galicia, situación que traerá ceos parcialmente anubrados e con chuvascos máis probables e frecuentes na metade norte. Segundo información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará do nordés moderado con intervalos fortes no litoral. Pola súa banda, a cota de neve sitúase nos 1.200 y metros e as temperaturas continuarán sen cambios significativos.

Deste xeito, nas cidades galegas as temperaturas máximas subirán até os 14 graos en Ferrol, os 13 graos en Pontevedra, Vigo e A Coruña e os dez graos en Lugo. En canto aos valores mínimos, descenderán até os cinco graos en Ourense, os seis na capital lucense e os sete graos na Boa Vila e as outras grandes urbes galegas, salvo A Coruña, onde non baixarán dos oito graos.