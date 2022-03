Xoves seco en Galicia con alerta na costa

O xoves Galicia quedará na influencia das altas presións situadas ao norte da comunidade. Así, os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas durante a mañá no norte da provincia de Lugo. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas non terán cambios, con lixeiros descensos no leste. O vento soprará do nordés, moderado, forte no litoral e zonas altas.

A Mariña estará durante a madrugada en alerta amarela pola previsión de ondas de entre catro e cinco metros de altura, ao igual que as Rías Baixas. O aviso prolongarase durante case toda a xornada na Costa da Morte e no litoral noroeste da Coruña.

Nas grandes cidades galegas as temperaturas máximas subirán ata os 17 graos en Pontevedra, mentres que en Lugo non pasarán dos 11 graos. En canto aos valores mínimos, descenderán ata os cinco graos en Ourense, ata os seis na capital lucense, en tanto que na Boa Vila, Vigo, A Coruña e Ferrol, os termómetros non baixarán dos nove graos.

CALIMA. A primeiras horas do día persistirá todavía a concentración de partículas do polvo do Sáhara, pero irá a menos co avance das horas.