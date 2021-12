Xornada sen apenas choiva en Galicia, coa Mariña en alerta

Galicia estará este mércores baixo a influencia dun anticiclón pero con ventos de compoñente sur que achegarán aire húmido. Por tanto, a xornada será de ceos nubrados, con orballos máis probables canto máis ao oeste.

Con todo, segundo información dispoñible na web de Meteogalicia, pola tarde iranse abrindo claros, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense.

En canto ás temperaturas, seguirán sen cambios. Por cidades, de novo a de Lugo rexistrará a mínima máis baixa con 12 graos, mentres que a máxima máis alta estará en Ourense, con 19.

Os ventos soprarán do suroeste e serán moderados no interior, pero fortes na costa. De feito, permanecerá activada unha alerta amarela por rachas de máis de 80 quilómetros por hora na Mariña e por ventos no mar de forza 7 na Costa da Morte.

Do mesmo xeito, durante toda a xornada haberá aviso amarelo por ondas de máis de 4 metros no litoral da Coruña e Pontevedra.