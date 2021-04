La lluvia vuelve a Galicia

Con más inestabilidad y nubes, la lluvia cubre la comunidad este viernes. Las previsiones de Meteogalicia anuncian intervalos de nubes y claros y chubascos de carácter tormentoso, más generalizados por la tarde. El jueves ya dejó un adelanto en algunas zonas.

Finalmente esta tarde desenvolvéronse algúns chuvascos treboentos no leste de Lugo e Ourense, como vemos na imaxe do radar.

Mañá os chuvascos serán moito máis xeneralizados pola tarde, como vemos na previsión de chuvia acumulada entre as 14 e as 20h.

Cómpre buscar o paraugas😉