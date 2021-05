Vuela de Madrid a Londres este verano

Londres es una de las ciudades más cosmopolitas y multiculturales del planeta, lo que la convierte en uno de los destinos preferidos para una escapada urbanita sin tener que cruzar ninguno de los grandes charcos. Al igual que Estados Unidos, es innegable que el Reino Unido ha sabido exportar su cultura al resto del mundo en diversos formatos. Desde grupos de música como The Beatles, Queen o The Rolling Stones a los libros de Harry Potter, estas obras nos han ido acercando sentimentalmente a su tierra. Esta puede ser una de las razones por las que Londres ha sido siempre un referente para el turismo mundial. Pero desde luego no es la única.

Ahora que proliferan las series de asesinos múltiples, debemos recordar a los fans del género que Londres es la cuna de varias de las leyendas más escalofriantes. Nombres como Jack el destripador o Sweeney Todd, el barbero demoníaco, ya forman parte de la cultura popular. Tal es la fascinación por estos casos, que hay multitud de rutas guiadas por puntos clave de la ciudad relacionados con la trayectoria criminal y vital de estos monstruos urbanos.

Que nadie se asuste. Si no quieres que tu viaje sea como una película de terror, no te preocupes, porque hay un Londres para todos los gustos. Al margen de este Londres de calles oscuras, densa niebla y terrores acechando, podrás encontrar un Londres más luminoso: el representado por sus parques urbanos con estanques y cierta “vida salvaje” (no es difícil encontrarse cara a cara con ardillas y zorros en pleno centro urbano), desde el céntrico Hyde Park hasta los más periféricos como la enorme reserva natural de Richmond Park, donde te invadirá la sensación de haberte trasladado a la campiña inglesa, y podrás contemplar manadas de ciervos en libertad. También hay un Londres ostentoso con su epicentro en los grandes almacenes Harrods, donde un simple paseo por su interior te hará sentir como si formaras parte de la jet-set mundial. No te eches la mano a la cartera todavía, porque siempre te quedará el Londres de los museos, en su mayoría gratis, y por supuesto el Londres de los paseos deliciosos, con preciosos barrios tan tradicionales como multiculturales, Notting Hill o Soho entre tantos otros menos populares.

