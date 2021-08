Volve o bo tempo a Galicia: a semana empeza con sol

As temperaturas subirán este luns en gran parte de España dunha forma notable e tamén en Galicia. Espérase que no arranque de semana predomine unha situación anticiclónica, seca e estable, con ceos pouco nubrados ou despexados, aínda que con algún intervalo de nubes baixas en zonas de montaña, sobre todo no leste de Lugo.

O luns haberá predominio das altas presións e as temperaturas ascenderán lixeiramente, excepto as mínimas na metade norte, que permanecerán sen cambios ou baixarán lixeiramente. Así, os termómetros chegarán na cidade de Ourense aos 31 graos, mentres que en Lugo, Pontevedra ou Santiago chegarán aos 26 graos. En canto aos valores mínimos, na capital lucense non se baixará dos 11 graos e na Boa Vila ou Vigo dos 13.