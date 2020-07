Visita Lottopark y juega loterías en línea

El jugar a la lotería atrae, hace muchísimos años, a personas de todo el mundo que ven la oportunidad de ganar mucho dinero y cambiar sus vidas en un juego de azar. Lo que para muchos es una ilusión para algunos se convierte en realidad y se alzan con premios de millones de dólares simplemente acertando una serie de números.

Hay quienes eligen los números que consideran que son sus números de la suerte y se apegan a ellos, hay quienes confían en los sueños y en lo que los números representan, hay quienes deciden incluir cumpleaños o fechas de aniversarios; como sea, siempre hay una excusa para elegir algunos números y depositar en ellos todas nuestras esperanzas.

Loterías de todo el mundo a tu alcance

Nada más tentador que poder ganar millones de dólares o de euros en un juego de azar y sin molestarte ni siquiera en ir a comprar los billetes a las tiendas oficiales de lotería. Gracias a las bondades de Internet, puedes jugar en línea, escogiendo tus números y comprando tus cartones a través del sitio web de Lottopark para loterías que estén en cualquier lugar del mundo.

¡Así como lees! No hace falta que compres un vuelo de avión y te bajes en una agencia de otro país, Lottopark tiene un agente en cada lugar que comprará el billete por ti. Y por supuesto que puedes jugar a más de una lotería a la vez.

Esas loterías que ofrecen premios que van más allá de tu moneda local también son accesibles para ti y en Lottopark cuentas con un montón de información detallada para que saques todas tus deducciones de juego.

Quién ofrece el premio más grande

Una de las ventajas de jugar en línea, no es sólo que puedes jugar a loterías de todo el mundo, si no que puedes consultar los premios mayores de las principales loterías y cuándo se sortean. De esta forma puedes sumarte a los suculentos premios de las loterías más famosas del mundo. El sitio no sólo te ofrece jugar al sorteo de lotería más cercano en el tiempo sino también a próximos juegos.

Hay loterías europeas, americanas y también de otras regiones: Powerball, MegaMillons, EuroJackpot, GG World Lotery y más. Todas aquellas loterías de las que alguna vez escuchaste hablar están juntas en un sitio web. Pero también hay loterías más pequeñas como Oz Lotto, La Primitiva, Florida Lotto y otras; el número de loterías disponibles es de más de veinte y el sitio ofrece además muchos idiomas para que cualquiera sea el que el cliente hable, no se pierda de nada.

Quién puede jugar en Lottopark y cómo

Cualquier persona puede jugar a la lotería, el único obstáculo podría ser tu edad, pero si ésta no lo es ni en tu país de residencia ni bajo las leyes del país local de la lotería: ¡Pues adelante!, que nada te detenga.

Abre una cuenta en Lottopark y todos tus billetes serán guardados en línea para que los consultes cuando quieras. Además, suele haber un billete gratis de bienvenida.

También existe la opción de jugar en grupo y luego compartir el premio con amigos o colegas; de esta forma aumentan tus chances de ganar y comprar un billete se convierte en una divertida actividad grupal.

Se trata de números confiables entregados por el ente oficial de loterías, por lo que puedes compararlos con el billete comprado apenas salen. También te enterarás si el premio mayor ha quedado vacante: el famoso Rollover, en cuyo caso el premio se suma para el próximo sorteo en el que el gran premio será doblemente tentador.

Con toda esta información disponible sabes qué números son los afortunados del día, y analizar qué chances tienen esos números de salir en la próxima.

En Lottopark puedes realizar tus pagos con los métodos tradicionales como tarjetas de crédito Visa y Mastercard, criptomonedas como Bitcoin (entre otras) o métodos de pago en línea como Skills. El sistema de pago en caso de resultar ganador también se dará por estos medios.

El sitio cuenta con un soporte al cliente que trabaja por correo electrónico de la manera más eficiente que imagines y todo está pensando para que nada sea engorroso y tu experiencia sea única y tengas siempre ganas de regresar a jugar.

Puede ser que el próximo premio gordo de la lotería te esté esperando y tus sueños estén más cerca que nunca.