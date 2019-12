Visita una Barcelona diferente: alquila un barco y recorre la costa

Barcelona es, después de Madrid, la segunda ciudad española que más visitantes atrae. No solo son turistas internacionales, también de nuestro país. La ciudad condal merece el título de cosmopolita y efervescente, una ciudad en la que siempre hay una propuesta de ocio de la que disfrutar o un barrio por el que perderse.

Pero Barcelona es mucho más que la Sagrada Familia o el Park Güell. Si ya has estado alguna vez en la ciudad te darás cuenta de que su encanto verdadero son sus calles pero también sus costas. Por eso, un plan alternativo y, al mismo tiempo, exclusivo y original, es recorrer la Costa Brava o la Costa Dorada ¿Te has planteado alguna vez un alquiler de barcos en Barcelona?

De hecho, la ciudad también es famosa por sus inmejorables puertos como el Port Olímpic, el Port Fórum o el Port de Barcelona, dotados de servicios de restauración, discotecas y junto a paseos marítimos que te harán ver la ciudad desde una perspectiva diferente.

Lo que debes tener en cuenta para alquilar un barco

Recorrer el litoral catalán es toda una experiencia que cada vez quiere vivir más gente. El clima inmejorable de la zona, el mar en calma y la cantidad de ofertas turísticas que ofrece la ciudad lo convierten en un plan ideal para unas vacaciones. Es interesante que reserves con cierto tiempo para poder escoger el barco que más se adapte a ti y a tus acompañantes ya que el alquiler de veleros en Barcelona es un servicio cada vez más solicitado.

Yates, catamaranes, veleros… A la hora de decantarte por uno estudia bien las prestaciones de cada embarcación, selecciona el número de pasajeros, de plazas para dormir y el tamaño del mismo. Ten en cuenta que los barcos más lujosos disponen de servicios como zonas de baño, jacuzzi, aire acondicionado y calefacción o barbacoa, entre otros.

Seguro que a estas alturas ya te has hecho la gran pregunta: ¿tengo que saber navegar? No, no es necesario. Por supuesto, es la opción que eligen muchos amantes del mar que ya tienen experiencia llevando barcos pero, en la mayoría de ocasiones, los barcos disponibles cuentan con patrón incluido en el precio. Esto es muy interesante ya que, además de no tener que preocuparte por la navegación, puede haceros recomendaciones de experto en la zona.

Planes para sacarle el mayor partido a tus vacaciones en barco

Alquilar un barco es la opción perfecta para los viajeros que quieren relajarse y, al mismo tiempo, conocer distintos puntos de una misma ciudad sin tener que permanecer en el mismo lugar todo el rato. A bordo de un barco no solo podrás tomar el sol y darte baños en el Mediterráneo, también podrás realizar actividades y deportes acuáticos, probar las motos de agua, pescar o acercarte a las diferentes playas de la Costa Brava y de la Costa Dorada. La primera comprende la zona que va desde la localidad de Blanes hasta la frontera con Francia. La segunda es la costa del Mar Balear, que ocupa la provincia de Tarragona. En Barcelona, punto de referencia, las playas más conocidas son La Barceloneta y la playa de Sant Miquel. Si bien es cierto que en temporada alta están muy concurridas también son lugares que ofrecen multitud de servicios turísticos de ocio, por lo que es aburrirse no es una opción.

Aunque sea desde un punto de vista diferente, es recomendable reservar uno de los días del viaje para visitar la capital catalana. Barcelona tiene barrios con mucho encanto, diversidad, historia y cultura suficientes para convertir tus vacaciones en días inolvidables.