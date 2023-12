Viernes de chubascos intermitentes y alerta amarilla en el litoral

Galicia quedará el viernes en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con cielos parcialmente nublados con precipitaciones intermitentes más frecuentes en las comarcas atlánticas.

La cota de nieve estará situada en los 1.200 metros. Por la noche, un frente cálido dejará precipitaciones en general débiles, que se extenderán de oeste a este con el avance de la madrugada.

Las temperaturas descenderán ligeramente. El viento soplará flojo de componente oeste y con intervalos fuertes entre Costa da Morte y la Mariña Oriental en mar abierto.

Para la jornada de este viernes, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Vicepresidencia Primeira de la Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero en el litoral oeste y noroeste de la provincia de A Coruña.

El fenómeno meteorológico adverso empezará durante la medianoche con mar combinado del noroeste con olas de hasta seis metros y vientos del oeste de fuerza siete.

Agora pendentes do mar🌊En terra🟢



🔹A partir das 21:00🟠Mar combinada do oeste con ondas entre 5 e 6 metros entre #RíasBaixas #CostadaMorte e o #GolfoÁrtabro

🔹Venres día 8🟡Mar combinada do oeste con ondas baixando dos 5 metros entre #AGuarda e #Ortegal co avance da xornada. pic.twitter.com/UKXwXK88TT