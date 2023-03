Víctor Manuel Torres: Un gol no desconto para afastar o risco de descenso

O Carballedo alónxase definitivamente do perigo de descenso tras gañar este fin de semana ao San Lázaro no campo de Cuatro Vientos. Víctor Manuel, no tempo engadido, foi o autor do único gol do partido. É o seu segundo tanto no que vai de tempada. Víctor Manuel é un dos titulares imprescindibles no equipo que adestra Rodrigo Amarante.