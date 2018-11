Nos encontramos en plena era digital, todos estamos conectados a Internet mediante nuestros teléfonos y hacemos miles de gestiones a través de la red: comprar vuelos, reservar hoteles, adquirir ropa… pero todavía tenemos que llamar por teléfono para coger cita en algunas peluquerías o salones de belleza. ¿A quién no le ha pasado estar en la peluquería y que el peluquero/a tuviera que parar de cortarle el pelo para atender el teléfono? Esto resulta incómodo para el cliente y también para la peluquería, ya que los empleados tienen que parar por un momento su trabajo para atender las llamadas de las citas. Este es tan solo uno de los problemas que soluciona Versum, el mejor software de gestión para salones, spas y peluquerías.

Vesum es un programa de gestión creado únicamente para la línea de negocios de los salones: salones de belleza, centros de estética, spas, peluquerías, barberías, centros de uñas… Este software aporta muchas soluciones para agilizar y simplificar el trabajo de los dueños de estos negocios. Versum es utilizado por más de 34.000 profesionales de belleza y peluquería en todo el mundo.

Funcionalidades de Versum:

Reserva de citas online

Con el software Versum se acabó lo de atender el teléfono para gestionar las citas de los clientes en los salones de belleza. Versum ofrece a todos los que utilizan el sistema una página de reservas que automáticamente cuando el cliente realiza una reserva se incluye en la agenda virtual del programa. Este sistema de reservas garantiza que no se superpongan las reservas. Es decir, no permite al cliente reservar un servicio si no hay empleados o salas disponibles a esa hora.

Las reservas online son un gran beneficio para los empleados del salón, ya que ahorran tiempo al no tener que atender al teléfono, y para los clientes, que pueden reservar en cualquier momento, no solo en las horas de apertura del salón.

Agenda virtual

La agenda de papel y el bolígrafo son cosas del siglo pasado. Ahora para los salones es mucho más fácil gestionar las citas desde una agenda virtual como la que ofrece el programa Versum.

De un simple vistazo, se pueden ver las citas que tiene cada empleado, el uso de equipamientos para los tratamientos y la disponibilidad de las salas. Mucho más práctico que en un calendario de papel.

Recordatorios de cita de clientes

Uno de los problemas por los que los negocios de belleza pierden más tiempo y dinero son por las citas olvidadas de los clientes. Estos reservan su cita, pero luego se olvidan y la consecuencia para el salón es una pérdida de tiempo y dinero. Versum tiene la solución ideal para esto: los recordatorios de citas para los clientes. El sistema envía automáticamente un mensaje de texto SMS y un correo electrónico 24 horas antes de la cita a los clientes para que no se olviden de acudir al salón. Según los datos recogidos por Versum, con este recordatorio, las citas olvidadas se reducen hasta en un 70%.

Ficha de cliente

El software para salones Versum ofrece la posibilidad de crear una base de datos de los clientes al dueño del salón. En cada ficha de cliente se pueden registrar todos sus datos y hacer anotaciones como por ejemplo: el color exacto del tinte de pelo que eligió el cliente en su última visita, el color de uñas, qué tratamientos de belleza compró, etc. Además, dispone de una galería para añadir las fotos del antes y el después del servicio prestado al cliente. Toda esta información es de mucha utilidad para los salones porque rápidamente pueden preparar la visita del cliente y ofrecerle un mejor servicio.

Control de inventario

El control de stock ya no es un quebradero de cabeza para los gerentes de los salones gracias a este programa de gestión. Versum contabiliza todas las unidades de los productos y las resta automáticamente cada vez que se utilice un producto en un servicio. Además, cuando sea necesario, avisará al gerente del salón de que quedan pocas unidades de un producto y preparará la lista de pedidos.

Estadísticas e informes

La mayoría de gerentes de salones están muy ocupados para hacer estadísticas sobre los servicios más demandados, sobre el ticket medio de los clientes, etc. Pero Versum se puede encargar de este trabajo. El sistema contabiliza todos los datos introducidos en las visitas y puede crear estadísticas para ver por ejemplo cuáles son los servicios o los productos más vendidos. Incluso puede prever las próximas ventas.

Además, también puede crear informes detallados sobre los empleados: horas de trabajo, rentabilidad, comisiones generadas y propinas. Todo automatizado para que el gerente del salón se centre en su trabajo y no tenga que pasarse horas y horas realizando estadísticas e informes manualmente.

Marketing automatizado

Versum también se encarga de atraer clientes al salón. A través de sus herramientas de marketing automatizado se pueden programar mensajes de texto SMS o campañas de correo electrónico automáticos para que el sistema los envíe a aquellas personas que hace tiempo que no han visitado o reservado una cita en el salón. Además, hay más posibilidades como enviar campañas de mensajes anunciando un nuevo servicio que el salón ha añadido, disponibilidad de citas exprés para cubrir los huecos de la agenda, promociones para vender productos que tienen poca salida… las opciones son muchas y todas automáticas.

El software para salones Versum se puede utilizar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Por lo que los dueños de los salones pueden acceder desde su ordenador o teléfono móvil. Versum es la solución ideal para agilizar el ritmo de trabajo de los salones de belleza, centros de estética, spas, peluquerías, barberías y centros de uñas. En la página web del software se puede solicitar una prueba totalmente gratuita de 14 días para probarlo.