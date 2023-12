Vérez, dobrete con sabor a vitoria

O Santaballés está afincado na parte media alta da táboa e leva unhas xornadas de xeira intermitente. Esta vez os chairegos gañaron na casa contra o Lourenzá. Despois do 1-1, Vérez adiantou ao cadro da Liga e sentenciou o duelo co 3-1 na segunda metade. Tras isto, o dianteiro suma catro goles no que vai de curso.