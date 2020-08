Ver películas online, top de mejores páginas

En este 2020 nadie puede negar que todos hemos visto películas en nuestra casa. Y es que con tanta gente enferma por el virus no queremos ir a una sala de cine y ser un paciente más, por eso todos hemos visto más que nunca películas por internet. Antes de comenzar con el top es importante que sepas que viendo películas por internet no cometes ningún delito porque la ley no prohíbe verlas sino "distribuirlas con un fin comercial".

Top de las mejores web online para ver películas online

Así que dejando todo esto claro, te presentamos nuestro top de las mejores páginas para ver películas online sin salir de tu casa:

1. MegaDede

Esta página creada en 2018 es el sucesor de PorDede y PlusDede es la mejor alternativa online para ver series y películas. Es sencilla, fácil de usar, completamente gratis, tiene un gran cartelera y una buena calidad de audio y vídeo. Para usarla solo necesitas registrarte con un correo y en 5 minutos estarás viendo las películas y series que quieras.

En MegaDede puedes crear listas de reproducción y compartirlas con otros, las películas tienen valoraciones hechas por los usuarios y la página cuenta con un amplio catálogo en el que puedes ver los estrenos de nuevas películas y series (agrupadas por temporadas). Tanto las películas como las series puedes verlas en el idioma, los subtítulos y la calidad que prefieras con muchas opciones desde castellano, español latino o el clásico audio original con subtítulos en español.

También tiene la opción de añadir amigos para hablar con ellos de los nuevos estrenos, todo esto desde el anonimato. MegaDede también te ofrece un calendario para que puedas ver el orden de los nuevos estrenos y tiene una interfaz intuitiva en la que puedes encontrar lo que quieras sin muchos inconvenientes.

2. Movidy

Si quieres relajarte en tu sofá durante una noche tranquila, elige Movidy. Esta página web de streaming tiene tres opciones dedicadas a que puedas encontrar lo más reciente y lo más visto del mundo del cine. Encontrarás las películas y series recién salidas del horno.

Movidy es demasiado sencilla, ni siquiera necesitas crearte una cuenta para tener la opción de ver una película. Esta página tiene la opción de ver tráilers lo que es súper útil si quieres saber si la película es buena y no ponértela a ver y luego darte cuenta que era mala, con esta opción de tráiler te ahorras eso y no tienes que ponerte a buscar por internet de qué tratará la trama.

Creo que una de las cosas más atractivas de esta página es su sistema de filtros, puedes filtrar películas por: idioma, género, actores, directores y calidad de vídeo. ¿Qué más se le puede pedir a una página de películas?

Este sitio es muy experimentado, tiene mucho tiempo online. En el año 2011 fue una de las veinte páginas más usadas en Argentina. Tiene un servicio de streaming estable y puedes seleccionar entre latino y castellano en algunas películas.

A pesar de que Cuevana está bien organizada y que tiene etiquetas por géneros, hay varios puntos en su contra, por ejemplo: no tiene un catálogo amplio y actualizado, es decir, no es probable que consigas muchas películas nuevas y abre anuncios invasivos que aparecen en pestañas nuevas dentro de tu navegador. Sin embargo no todo es negativo, también puedes ver el puntaje de una película y saber si vale la pena o no. Como su catálogo es más que todo antiguo, si quieres ver una peli o serie vieja este servicio es el ideal para ti.

4. Repelisplus

Es un servicio de streaming online en la que hay varios títulos interesantes, no hay anuncios en un primer plano y no tienes que crearte una cuenta para ver una película o serie. La página tiene una sección de pelis populares y otra de series populares que tienen títulos bastante nuevos. De hecho, hay películas y series buenísimas que en este momento son tendencia en los servicios de streaming pagos como Netflix.

Repelisplus tiene una lista de películas por año y género con una interfaz muy sencilla. Definitivamente si quieres ver películas nuevas, entra a Repelisplus.

Como has visto en este top, en internet hay muchas buenas opciones para ver películas gratis de manera segura, sólo tienes que buscar la pelí que tanto deseas ver, y disfrutarla.