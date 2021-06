Continuará a inestabilidade atmosférica durante este día. Deste xeito, teremos un día de intervalos anubrados, con chuvascos, localmente treboentos, máis probables canto máis ó leste de Galicia.

As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso en xeral, agás lixeiros ascensos das máximas nas Rías Baixas. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, con intervalos fortes no litoral atlántico.