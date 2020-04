Venres de poucos cambios significativos no clima en Galicia

O venres poucos cambios significativos a nivel atmosférico sobre Galicia, con presenza de aire frío en capas altas, co que aumentará a inestabilidade atmosférica.

Deste xeito, os ceos estarán parcialmente cubertos no litoral norte, con máis claros na metade sur do territorio. Cara á segunda metade do día medrarán nubes de evolución, con chuvascos localmente fortes e treboentos en comarcas do interior. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso.

O vento soprará frouxo de compoñente norte.