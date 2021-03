Este venres chegan as nubes a Galicia

Aínda estando baixo influencia anticiclónica, durante o venres unha fronte pouco activa chegará ao norte e leste de Galicia. Con esta situación, agárdanse ceos con máis nubes nas provincias da Coruña e Lugo, onde se rexistrarán precipitacións máis probables canto máis ao norte e que poderán ser de neve en cotas arredor dos 1100 m.

Na metade sur comezaremos a xornada cos ceos despexados e co avance da mañá quedaremos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados en xeral, fortes no litoral norte e nas zonas altas.