O venres chega con aire frío e descenso de temperaturas en Galicia

As altas presións localizadas no Atlántico e as baixas no Mar do Norte configurarán un corredor de isóbaras que achegará aire frío e unha área de inestabilidade a Galicia.

Deste xeito, o ceo estará parcialmente nubrado, con precipitacións intermitentes, máis probables durante o día na metade norte, tendendo a xeneralizarse ao final da xornada.

A cota de neve manterase no entorno dos 1100-1200 metros.

As temperaturas estarán sen cambios ou en lixeiro descenso, mentres que o vento soprará de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral.