Venres de subida das temperaturas no norte lucense

Durante a xornada deste venres debilítase lixeiramente a influencia anticiclónica sobre Galicia. Así as cousas, agárdanse ceos con nubes de tipo alto que, en xeral, non impedirán o paso do sol.

Haberá néboas costeiras, localmente persistentes, e bancos de néboa matinais en zonas de interior.

En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán un lixeiro ascenso; mentres que as máximas sufrirán descensos nas Rías Baixas e ascensos no norte de Lugo.

Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, con predominio do noroeste pola tarde.

Temperaturas

A Coruña: 16° - 22º

Ferrol: 15° - 23°

Lugo: 13° - 28°

Ourense: 15° - 32°

Pontevedra: 14° - 24°

Santiago de Compostela: 14° - 25°

Vigo: 16° - 23°