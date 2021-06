Durante o venres agárdase predominio das altas presións, con entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Con esta situación, os ceos estarán despexados en xeral, con algunhas nubes baixas no extremo norte pola mañá e á noite.

As temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable en xeral, agás no litoral norte, onde serán do nordés, con intervalos fortes nos arredores de Bares.