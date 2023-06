Unha vaselina de Romy deulle o pase á final ao Paradela

O pase do Paradela á final da Copa Deputación saíu das botas de Adrián Regueiro. O dianteiro, máis coñecido por Romy, conseguiu marcar o gol da vitoria contra o Milagrosa. Aínda que o equipo paradelense contaba cun xogador menos, non baixaron os brazos en ningún momento do partido. Nos minutos finais do encontro, nunha xogada illada Adrián conseguiu escapar dos dous centrais locais e acabou plantándose ante o porteiro rival para facer o 3-4 cunha bonita vaselina. Con este tanto Romy suma un total de catro nesta competición, polo que se marca na final ten opcións para rematar coma pichichi.