Estas dos últimas semanas y el verano, los momentos de más venta

Las dos semanas que quedan son unos de los momentos fuertes de venta para las administraciones de lotería de la comarca mariñana. Son muchos los jugadores que dejan para última hora comprar los décimos para el sorteo navideño y es ahora cuando los buscan.

"En estas dos semanas en ventanilla no paras, porque vienen los clientes de última hora a pedirte décimos, y también tienes que atender las devoluciones de las participaciones de las peñas", explica Ramón Moreda desde la administración de lotería número 1 de Foz.

En Viveiro la situación es similar, según explica Francisco Fernández. "La gente de aquí, sobre todo, lo deja para última hora", apunta, y añade otra particularidad. "A mucha gente le da igual el número, te dice que le des cualquiera", dice. "En estas dos semanas se vende bastante, sobre todo a la gente que todavía no ha comprado", explica Lombardía desde Mondoñedo.

Otro de los momentos fuertes es el verano, con la visita de miles de turistas. "Este verano he vendido mucho, más que otros años, con gente que se llevaba hasta seis o siete décimos", dice Lombardía, que nota más alegría al a hora de comprar en la gente pero en cambio advierte de que los peregrinos que hacen el Camino de Santiago "apenas compran", comenta. En Ribadeo, Leticia Fernández dice estar "muy contenta de lo que se vendió este año en verano", comenta. Foz es otro de los sitios en donde en la época estival se multiplica la población. "En verano vendimos, pero menos que otros años, o por lo menos no lo que esperábamos", dice Ramón Moreda desde Foz.

Los compradores apenas utilizan la máquina para este sorteo



La Lotería de Navidad no es igual que jugar a la Bonoloto o La Primitiva a la que muchos clientes juegan todas las semanas. En este caso, el décimo tradicional del sorteo navideño le gana la partida a las máquinas, que apenas no utilizadas para este sorteo. "La gente prefiere el décimo físico, el de toda la vida, aunque si quiere un número en concreto se puede mirar en la máquina a ver si lo hay", dice Gema López desde Lourenzá, "El 99% de la gente pide el décimo de toda la vida", dice Francisco Fernández, propietario de la administración número 1 de Viveiro. "La máquina para este sorteo no gusta", reconoce Leticia Fernández desde la administración número 1 de Ribadeo. Y es que, incluso para regalar, no es lo mismo un décimo que un papel de una máquina. "Ahora hay un boleto azul de máquina para el sorteo de Navidad, pero la gente desconfía de él", dice Ramón Moreda desde la administración de Foz.