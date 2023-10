Un tren de borrascas marca el inicio de semana en Galicia

La llegada de un tren de borrascas hará continuar las precipitaciones este lunes en la mitad norte peninsular y en Baleares, donde pueden ser más fuertes e ir acompañadas de tormentas.

Además, una nueva borrasca atlántica se intensificará y posicionará frente a Galicia, lo que favorecerá una nueva inestabilización del tiempo.

Aínda nos estamos recuperando do paso da fronte de hoxe e xa vemos nas imaxes de satélite outra borrasca achegándose polo Atlántico😮



Deixará chuvias☔️na segunda metade do día de mañá e ventos fortes no litoral🌊 e unha situación de temporal de chuvia e vento para o martes⚠️ pic.twitter.com/7QaKEBpxCP