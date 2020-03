Todo lo que debes saber del nuevo Samsung Galaxy S20 Plus

El sector de la telefonía móvil no deja de avanzar día tras día, y la mejor prueba de ello se puede ver reflejada en el nuevo Galaxy S20 Plus de Samsung, la última apuesta de la firma surcoreana para el año 2020. Un Smartphone que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, ya que incorpora unas increíbles funcionalidades que lo van a situar en las posiciones más altas del mercado.

Ante los actuales problemas que está atravesando la marca Huawei, el grupo empresarial Samsung ha decidido sacar al mercado un potente dispositivo móvil: el Samsung Galaxy S20 Plus. Un Smartphone que destaca sobre todo por su gran pantalla con frecuencia de refresco de 120Hz, pero esta no es la única novedad que integra el Galaxy S20 Plus.

Además, este dispositivo móvil de la marca Samsung incorpora otras funcionalidades como un nuevo sensor ToF, un soporte para conectarse a las redes 5G, una batería de carga rápida y un lector de huella dactilar bajo pantalla. Si quieres saber más sobre el Samsung Galaxy S20 Plus, te recomendamos seguir leyendo este artículo.

Principales características del Samsung Galaxy S20 Plus

Si por algo destaca el nuevo teléfono móvil de la marca Samsung, es por su increíble pantalla Infinity-O de 6,7 pulgadas con frecuencia de refresco de 120Hz. Una gran pantalla de 162 mm de alto, 74 mm de ancho y 7,8 mm de grosor, que resulta ideal para visualizar diferentes tipos de contenidos audiovisuales en HD a través de la gran red de redes.

Y es que esa es otra de las novedades del Samsung Galaxy S20 Plus, puesto que este dispositivo móvil dispone de un soporte de redes 5G. Para que no haya problemas de espacio en el Smartphone, los creadores del Samsung Galaxy S20 Plus han integrado una memoria interna de 128 GB y una memoria RAM de 12 GB. Además, también incluye una pequeña ranura para insertar una tarjeta micro SD.

Por otro lado, este teléfono móvil incorpora un procesador Octacore con dos núcleos de 2,73 GHz, dos núcleos de 2,6 GHz y cuatro núcleos de 2 GHz. El Samsung Galaxy S20 Plus también incluye otras funcionalidades como una batería de carga rápida y un lector de huella dactilar. Sin duda alguna, un Smartphone excepcional para llevar a cabo diferentes tareas telemáticas a gran velocidad.

Una potente cámara de fotos

La cámara fotográfica del Samsung Galaxy S20 Plus merece una sección aparte, ya que este dispositivo móvil integra una cámara cuádruple trasera de 64 MP, 12 MP, 12 MP AF y Flash; y una cámara frontal 10 MP. Para sacar el máximo partido a la cámara de fotos, el nuevo Smartphone de Samsung incluye una configuración de tres sensores para ofrecer un híbrido óptico de 3x y un digital de 30x.

En este sentido, el Samsung Galaxy S20 Plus adelanta al Samsung Galaxy S10, que tan solo ofrecía un óptico de 2x y un digital de 10x. Además de la novedad incluida en el apartado del zoom, la cámara de fotos de los nuevos Samsung tiene más funciones como la estabilización para grabar vídeos, o la toma única para fusionar imágenes con menos desenfoque y ruido.

Por estas razones, son muchos los aficionados a la fotografía que están apostando por comprar el Samsung Galaxy S20 Plus. Un Smartphone que está revolucionando el mercado de la telefonía móvil, puesto que ofrece un increíble precio de salida al alcance de cualquier usuario que quiera disponer de un potente teléfono de alta gama.

Accesorios del Samsung Galaxy S20 Plus

El Galaxy S20 Plus incorpora el sistema operativo Android 10, de manera que los usuarios pueden conectar una gran selección de accesorios de la marca Samsung. Por ejemplo, uno de los accesorios más demandados por la mayoría de las personas son los altavocesGalaxy Buds+, que ofrecen un sonido AKG completo y potente.

Unos altavoces ideales para escuchar música, realizar llamadas de voz o reproducir diferentes tipos de contenidos en formato audio. Otro de los accesorios que llama la atención de muchos usuarios es el reloj inteligenteGalaxy Watch Active2, que permite hacer un seguimiento real de la salud. Un reloj elegante y minimalista, que se caracteriza por tener un control muy simple.

Además, la marca Samsung también dispone de fundas Smart LED sin cubierta que muestran las notificaciones a través de iconos. Estas fundas Smart LED de Samsung, también disponen de versiones con cubierta para poder utilizarlas como cartera (incluyen ranuras específicas para guardar las tarjetas).