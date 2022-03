O tío Carlos, un home elegante

Cando despedimos a un ser querido adoitamos califícalo de extraordinario. No caso do tío Carlos Baamonde Paz, o que non é non se di: era o home máis orgulloso do seu traballo, porque "tiña a mellor cabaña de España"; o home mais libre, porque fixo sempre o que considerou que tiña que facer; o home máis sincero, porque sempre dixo o que pensaba sen copiar a ninguén; o máis feliz, porque desfrutou da súa vida ata o derradeiro alento, e porque contaba cunha intelixencia natural prodixiosa. Como se non, podería ter inventado o seu propio vocabulario. Un vocabulario que fixemos noso co paso do tempo. Cada sobriño que se preciara, tiña o seu sobrenome: O Médico das Vacas, o Giribillas, o Lalas, o Can Paulinito, o Chiruco, ou a Loló... Lembrarémolo sorrindo e botando un aturuxo en Penas Corbeiras, nos Pasos ou no Fondal, escoitando as súas sentenzas que comenzaban sempre con un "detente pueblo que che vou contar unha cousa…".

Por iso, agora que comezaches a longa viaxe queremos dicirche: que lle deas un bico a túa Castellana, unha muller de bandeira, e celebra o reencontro cos teus irmáns, coa Mercedes (a túa Paloma), co Andrés (o Code) e co Pepe (o Vello). Tamén cos teus cuñados, co Pío e con Don Paulino, non discutades de política, que anda o mundo moi revolto, cantade ondiñas veñen e bailade o maracumbé, seguro que a Antoñita terá preparadas unhas cañas e una moka de postre, e que en boa barriga descanse. Eiqui coidaremos do teu Cortés.