Chuvias este martes en Lugo

Durante esta xornada un centro de baixas presións irase achegando a Galicia aumentando polo tanto de xeito progresivo a inestabilidade.

Os ceos estarán nubrados con chuvias que comezarán durante a mañá no oeste para estenderse ao resto do territorio durante a tarde, cando terán ocasionalmente carácter tormentoso.

As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán do sur, aínda que pola tarde tomarán unha compoñente leste no terzo norte.