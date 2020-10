Tener el pecho grande se puede convertir en en un gran problema

La cirugía plástica es entendida por muchos como la cirugía de la vanidad. Lejos de esta errónea concepción, la inmensa mayoría de intervenciones tiene su origen en problemas reales, que impiden el desarrollo bio-psico-social de los pacientes.

Si quizás, la intervención más popular es la mamoplastia de aumento, cajón desastre en la que se incluyen intervenciones nada vanidosas como las asimetrías mamarias, las alteraciones del desarrollo como en los casos de mamas tuberosas, o simplemente una ausencia marcada del desarrollo; la gran olvidada es la reducción mamaria . Al igual que existen pacientes con una ausencia del desarrollo de las mamas, en otros casos el desarrollo del volumen mamarios es excesivo y puede conllevar problemas en las tres esferas que engloban la salud .

El principal problema es derivado de la falta de sustentación del pecho por el excesivo volumen, lo que provoca una caída del mismo, siendo esta caída el origen desencadenante de las molestias. Las mujeres con un desarrollo excesivo del pecho suelen presentar problemas como dolor en hombro y cuello (siendo la principal queja), eczemas en el surco de la mama, marcas de sujetador en los hombros, dificultad para realizar deporte, o alteraciones en la deambulación provocadas por la inclinación anterior que adopta el cuerpo.

En otra esfera de problemas estarían los psico-sociales , muchas mujeres sufren retraimiento social debido a las miradas indiscretas, evitando la playa y la piscina, o les impiden acceder a ciertos puestos de trabajo. Recuerdo una joven hija y nieta de militares, que a pesar de entrar en la academia de oficiales, tuvo que renunciar al serle imposible aguantar el dolor mamario que le provocaba el ejercicio físico. A veces, tareas tan simples como comprar una camisa puede ser un verdadero dolor de cabeza, al discordar el diámetro del tórax con el de la cintura o la longitud del tronco.

La intervención de reducción de pecho ha evolucionado mucho en los últimos años , actualmente los tiempos quirúrgicos se han reducido desde las 4 horas a las actuales 2. La recuperación es más rápida, la mujer puede regresar al trabajo a partir de los 10 días. El tiempo de ingreso se ha reducido a 24 horas. El dolor postoperatorio quizás el gran temor de las pacientes, se ha reducido a molestias en el surco y el lateral de la mama . Otras cosas no han cambiado, como la pérdida de sensibilidad, o la presencia de cicatrices. A pesar de los avances, la aplicación del láser, parches de silicona o cremas con rosa de mosqueta no han mejorado de manera sensible las cicatrices.

Hoy sabemos que podemos intervenir a pacientes con sobrepeso, que en muchos casos eran rechazados, a pesar de que el volumen excesivo de las mamas les impedía realizar una vida plena. Conocemos la importancia de mantener la armonía con el resto del cuerpo, la reducción es siempre proporcional al tórax del paciente. Un pecho puede tener un cierto volumen sin provocar molestias, siempre y cuando tengamos sustentación del mismo .

La mejoría de las molestias en cuello y hombro ocurre tras las primeras horas de la cirugía , si bien, si existe una artrosis cervical esta no regresará, aunque las molestias mejoren considerablemente. Una vez pasada la recuperación, el pecho no vuelve a caer , salvo que existe una ganancia o disminución de peso considerable.

Podemos decir entonces que un volumen mamario excesivo, no es un problema de vanidad. Conlleva problemas de salud, afectando a las tres esferas que constituyen la salud, entendida actualmente como el bienestar bio-psico-social.

Es por eso que si tienes problemas de pecho, nosotros estaremos encantados de atenderte y escucharte. Contamos con gran experiencia en la reducción de pecho en Madrid y podemos ayudarte.