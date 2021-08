Non se agardan cambios significativos para o sábado, polo que será unha xornada de novo de tempo seco e de sol en xeral. Nas primeiras horas do día predominarán as nubes baixas no terzo norte e co avance da xornada irán entrando as brétemas por puntos das Rías Baixas.

As temperaturas quedarán sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos o que ocasionará unha forte sensación de calor pola tarde. O vento soprará frouxo do nordés.