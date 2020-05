Vuelve la lluvia en un lunes de altas temperaturas

Un centro de baixas presións localizado entre os Azores e a península Ibérica achegará aire frío en altura e unha fronte fría, polo que aumentará a inestabilidade atmosférica. Agardamos unha xornada de chuvascos, máis probables pola tarde, que poderán ser puntualmente fortes e vir acompañados de sarabia e aparato eléctrico. As temperaturas serán elevadas, particularmente as mínimas; durante a tarde notarase un descenso no oeste. Os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos pola mañá e moderados, con intervalos fortes nas Rías Baixas, pola noite.