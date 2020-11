As temperaturas sufrirán un descenso este martes en Galicia

Galicia continuará durante o martes baixo influencia anticiclónica, coa chegada dunha fronte pouco activa polo norte cara á noite. Con esta situación, comezaremos a xornada con bancos de néboa illados en zonas de interior que darán paso a ceos despexados ou con algunhas nubes altas. Á tarde aumentarán progresivamente as nubes que deixarán chuvias no terzo norte durante a madrugada.

As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos do nordés, aumentando en intensidade no litoral cara á noite.