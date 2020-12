Soñar que se te caen los dientes, ¿qué significa y por qué ocurre?

Puede que te haya pasado en alguna que otra ocasión. En mitad de una noche de placentero sueño, tu mente empieza a dar forma a algo que no te gusta en absoluto. Empiezas a soñar que se te caen los dientes.

Es algo muy frecuente, de hecho, seguramente conozcas a muchas personas que también han tenido un sueño similar. Algo que, por supuesto, despierta la curiosidad de quienes viven esta curiosa experiencia onírica. ¿Acaso tiene algún significado? ¿A qué se debe soñar con algo así?

Por si no lo sabías, hay razones de sobra para vincular lo que nuestra mente máquina con los sueños que tenemos al dormir. El cerebro mantiene su actividad y, como si actuara por capricho, da forma a relatos, a vivencias que a veces pueden ser de lo más surrealista y que, en otras ocasiones, simplemente están ahí para mantener nuestra actividad cerebral.

Eso es algo que tiene mucho que ver con las razones por las que soñamos, aunque no todo el mundo tiene claro del todo cómo se generan los sueños que tienen. De hecho, hay muchas corrientes que defienden que hay un significado tras cada tipo de sueño, tras su contenido. No les falta razón, pero tampoco les sobra.

Pero volvamos a la pregunta: ¿qué significa soñar que se te caen los dientes? Vamos a analizar tanto las razones como los posibles significados. Es algo abierto a diferentes interpretaciones, y esperamos que cualquiera de ellas sirva para que entiendas mejor a qué se debe y por qué te pasa.

Significado de soñar que se caen los dientes

Hay una serie de significados habituales para este tipo de sueño. No vamos a andar con rodeos, puede que uno o varios se apliquen a tu situación, así que te aconsejamos que prestes mucha atención.

Falta de voluntad

Tienes un dilema a la vista, o has tenido uno reciente, y no sabes qué camino tomar. La decisión es complicada y tu voluntad no tiene claro por dónde seguir. Es curioso, pero esto también puede ser lo que significa que se te caigan los dientes en un sueño.

Tu mente no lo tiene claro, o más bien tú. La dificultad para tomar esa decisión es lo que da forma a este sueño, aunque también sucede cuando no actúas y sabes que tienes que hacerlo. Sea cual sea el motivo, una decisión abierta e importante puede hacer que suceda esto en tu cabeza al dormir.

Inseguridad

Una vulnerabilidad, la sensación de no sentirte seguro por encontrarte demasiado fuera de tu zona de confort o frente a una situación difícil de gestionar. Por ejemplo, si hay una ruptura reciente que haya sido dolorosa, es muy habitual que se sueñe con la caída de los dientes.

Inseguridad o sentirse vulnerable frente a una situación reciente que ha sido impactante. Eso es lo que puede reflejar este sueño, y la verdad es que es el significado más habitual. Todo el mundo ha pasado alguna vez por el fin de una relación o por un evento que le ha marcado.

Preocupación por tu imagen

Resulta curioso, pero ese problema con los dientes también tiene que ver con la imagen que tienes de ti mismo. Si piensas, por ejemplo, que envejecer va a volverte una persona menos capaz, o incluso no terminas de estar a gusto con tu imagen. Esas cosas hacen que sueñes esto.

Quedarte sin dientes te impide morder, y en cierto modo es una forma de reflejar que no puedes morder la vida con la misma fuerza, que no puedes disfrutar bien de lo que te rodea y, además, que te preocupa no poder hacerlo.

Un compromiso complicado

Es habitual que sueñes que se te caen los dientes si tienes frente a ti un acuerdo o vas a tener que dar un paso importante, y no lo tienes del todo claro o consideras que va a suponer una importante carga.

Es una situación bastante sensible y complicada, y eso es algo que, según muchos profesionales, provoca que sueñes con esa caída de dentadura. El miedo a no acertar, a no estar a la altura con ese compromiso que vas a asumir. En el fondo, es otro reflejo más de una inseguridad que está ahí, latente.

Todo esto sirve para dejar claro que existe una relación entre los sueños y la función cerebral. Es algo que se ha demostrado en numerosas ocasiones, y que con ejemplos como el de los sueños con los dientes queda más que patente.

Como decíamos antes, la cabeza nunca para, ni siquiera cuando descansamos. El fruto de su actividad son esos sueños tan raros o tan normales que podemos tener cada noche. Ahora, al menos, sabes lo que puede significar esa caída de dientes tan rara con la que soñaste hace poco.