Sol e subida das máximas en Galicia

O sábado a influencia anticiclónica sobre Galicia vese reforzada, coas altas presións localizadas ao norte da Comunidade.

A xornada comezará con bancos de néboa no interior que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, con xeadas en puntos do interior, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo do nordés, con réxime de brisas nas Rías Baixas.

Temperaturas mínimas e máximas nas principais cidades

A Coruña 5° 18°



Ferrol 4° 18°



Lugo 0° 19°



Ourense 1° 23°



Pontevedra 4° 21°



Santiago de Compostela 2° 18°



Vigo 3° 21°