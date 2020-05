Afiánzase durante o luns a influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación de nordés. Con esta situación teremos alternacia de nubes e claros, que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Pola tarde medrarán nubes de evolución en zonas altas do sueste que mesmo pode deixar algún chuvasco de tipo treboento. As temperaturas non experimentarán cambios. Os ventos soprarán do nordés, fortes no litoral.