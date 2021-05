O sol estará presente nos ceos galegos este martes

Galicia quedará durante o martes baixo a influencia das altas presións. Con esta situación, agárdanse bancos de néboa matinais en zonas de interior, que darán paso a ceos con poucas nubes, algunhas de tipo alto pero que non impedirán o paso do sol.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral atlántico e frouxos no resto.