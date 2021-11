O sol brillará este mércores en toda Galicia

Galicia estará durante este mércores nunha extensa área de altas presións que abarca desde Madeira até Europa central. Con esta situación, espéranse bancos de néboa matinais en zonas de interior que darán paso a ceo con poucas nubes en xeral.

Segundo información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará de compoñente leste, moderado no litoral norte e frouxo no resto.

Pola súa banda, as temperaturas non experimentarán cambios significativos. Deste xeito, nas cidades galegas as máximas subirán até os 21 graos en Pontevedra e Vigo mentres que en Lugo os termómetros non superarán os 17 graos. En canto aos valores mínimos, descenderán até os tres graos na capital lucense, pero en outras urbes como a Boa Vila ou A Coruña non baixarán dos dez graos.