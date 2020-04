La simbología de las serpientes en los sueños según las culturas

Para todos aquellos amantes del significado de los sueños, en las serpientes se encuentra uno de los más recurrentes que experimentan una gran cantidad de personas. En torno a este ámbito son muchos los estudios que existen, todos ellos capaces de versar en torno al significado con el que cuentan este tipo de experiencias.

Los sueños con serpientes son especialmente significativos, como consecuencia del papel que tienen en las diferentes sociedades que habitan alrededor del mundo. A nivel histórico, la figura de las serpientes siempre ha estado muy relacionada con el papel del pecado en la sociedad, como ya ocurrió con Adán y Eva. No obstante, no ha sido éste el único papel que ha tenido.

La serpiente es uno de los animales más importantes de la cultura indígena de los Nativos Americanos, que vertían sobre ellas una gran capacidad a nivel intelectual. Otros grupos sociales, como es el caso de los indios Hopi, en Estados Unidos, utilizaban el poder de las serpientes en sus ritos con el objetivo de rendir homenaje al poder y a la importancia de la naturaleza a nivel mundial.

Significado de las serpientes en el mundo onírico

En el ámbito de la onirología, son muchos los estudios que convierten al significado de soñar con serpientes como una de las tipologías de sueños más habituales. Tanto es que así que es uno de los principales temas de estudio de la disciplina que se dedica a interpretar los sueños, como podemos comprobar en www.significadodelossuenos10.net.

Se estima que las personas tenemos, de media, en torno a cinco o seis sueños por noche. En la mayoría de los casos, ni siquiera nos acordamos de al experiencia onírica que solemos tener cada jornada. No obstante, es importante prestar una especial atención a todas las sensaciones que tenemos en el momento de despertarnos para poder analizar el significado del sueño, puesto que estas sensaciones son especialmente relevantes en el momento de entender los diferentes significados.

Lo relacionado con el sueño con serpientes y, en general, con reptiles, suele estar muy relacionado con la sabiduría. No obstante, también conviene prestar una especial atención a todo lo relacionado con la figura que representa cada animal para cada caso en concreto. Por ello, en el ámbito de los sueños, para llevar a cabo su interpretación es especialmente importante que tengamos en cuenta cuál es el papel que tiene ese animal para nuestro día a día.

Las serpientes y sus connotaciones de carácter diverso

Por la naturaleza del animal al que nos estamos refiriendo, es importante tener en cuenta que las serpientes suelen relacionarse de manera común con el miedo y el conocimiento y, en último término, con la sabiduría. No obstante, también existen estudios que afirman que el sueño con este animal puede tener una gran cantidad de connotaciones amorosas y afectivas, dependiendo de las persona que las sufre.

A nivel general, se trata de un símbolo especialmente personalizable, dependiendo de la naturaleza de cada persona a nivel individual.

La interpretación del sueño, una disciplina en auge

La interpretación de los sueños es una de las disciplinas que se encuentra más en auge dentro del ámbito científico, como se puede apreciar en este estudio publicado en NCBI. Según el mismo, existe una corriente de pensamiento que afirma que la función de soñar no es otra que prevenir a nuestro cuerpo de todas aquellas amenazas que podemos tener en nuestra vida y entender cómo reaccionaríamos ante ellas.

Según esta misma teoría, el mecanismo de los sueños consiste en simular una y otra vez diferentes escenarios que permitan ensayar la percepción y evitar todas las amenazas a las que tenemos que enfrentarnos en estos mismos escenarios.

Por ello, el significado último de soñar, con independencia de la naturaleza del mismo, estaría muy relacionado a la manera en cómo soñamos y las sensaciones que tenemos durante el mismo. De esta manera, conviene entender a todas estas experiencias como un aprendizaje que nos ayudará para el correcto desarrollo de nuestra vida.

No obstante, y siguiendo con esta misma línea argumental, resulta especialmente importante tener en cuenta que en el momento de analizar el significado de nuestros sueños, no conviene prestar exclusivamente la atención a la tipología del sueño como tal, sino a todo el contexto que lo rodea. De esta manera, lograremos obtener una mayor información acerca del porqué de que hayamos soñado con un objeto o animal en particular y qué sensación podemos obtener a partir de ella.

En el caso de las serpientes, por ejemplo, resulta especialmente notable conocer qué tipo de serpiente ha estado en nuestro sueño. Desde el color hasta el comportamiento que ha presentado, cualquier tipo de información puede ser especialmente relevante en el momento de llevar a cabo una correcta interpretación de todas las sensaciones experimentadas en esta experiencia onírica en particular.