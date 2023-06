Sillas de oficina para personas con problemas de espalda: Recomendaciones y características clave

Los dolores de espalda se agudizan en aquellas personas que están bastante tiempo sentados, generalmente por motivos laborales. El material de trabajo tiene un efecto directo sobre esta situación y, en ese sentido, elegir las sillas de oficina adecuadas resulta imprescindible, a fin de que la persona esté en una posición cómoda. Los datos evidencian la gravedad del problema. Según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, el 17,1% de las mujeres y el 10,1% de los hombres tienen dolor de espalda crónico lumbar. Una buena parte de ellos están en edad de trabajar, así que deben

El reto pasa por buscar fórmulas para reducir o paliar este problema y el asiento utilizado para invertir un tercio de la jornada diaria se presenta como determinante. Siguiendo una serie de consejos y recomendaciones, se puede elegir una silla de oficina óptima para aquellos que sufren problemas en la espalda.

Una de las características clave para encontrar el modelo correcto es que éste sea ergonómico, un concepto que difiere relativamente de lo cómodo. Se refiere a que la silla presenta un diseño que se adapta a muchos cuerpos, de manera que puede ser regulada en sus diferentes parámetros para adaptarse al peso, tamaño y altura de la persona. Solo así, encontrando la postura exacta, el usuario podrá pasar muchas horas sentado sin que ello afecte a sus articulaciones.

Otro aspecto, en el que pocos compradores se fijan, es el número de horas que la silla soporta. A simple vista, parece innecesario, pues este tipo de fabricación está desarrollada para permitir que la gente se siente durante un largo rato. No es tan sencillo. Hay modelos homologados para un número de horas determinado, así que es importante revisar este punto, que debe estar en las características del asiento. En general, las unidades que se fabrican para oficina suelen recomendar un uso diario de ocho horas. A diferencia, por ejemplo, de aquellas dirigidas al 'gaming', que reducen esta función a la mitad de tiempo. Las condiciones en cuanto al peso admitido también deben revisarse a la hora de realizar una compra.

Encuentra la posición y haz paradas

Además de las características de la silla, la actitud del usuario es fundamental para que los dolores en la espalda no aumenten en intensidad durante las horas de trabajo. Encontrar la posición correcta, manteniendo ángulos de 90 grados, ayuda a conseguirlo. Un ajuste adecuado puede, incluso, aliviar la molestia y que el trabajador no la sienta durante las horas de trabajo. Para ello también ayuda realizar descansos. Es recomendable, cada dos horas, levantarse y andar durante unos minutos. Así las piernas se estiran y los músculos no se sobrecargan. Otra buena idea es realizar estiramientos para mejorar la circulación sanguínea.