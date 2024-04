Sergio Vila Babío fixo un dobrete co que asegurou a vitoria para o seu equipo

segue petando na porta dos play off logo de sumar unha vitoria ante o. Triunfo claro dos locais, que abriron o marcador por medio de Sergio na primeira parte. Volvería a marcar na segunda, na xogada seguinte ao gol do empate do visitante para asegurar os tres puntos. Completou a conta Andrés moito antes do final. Os dous compañeiros de equipo empatan no ránking do grupo con nove tantos.