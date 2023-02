Sergio Quiñones: Dous goles ante o colista para remontar e seguir líder

O Carballedo plantou cara ao Guntín onte en Catro Ventos. O equipo de Rodrigo Amarante mesmo estivo por diante no marcador todo o primeiro tempo grazas a un gol de Ramón. Pero o Guntín reaccionou por medio de Sergio, que marcou dous tantos: o primeiro, xusto antes do descanso, para empatar o partido; o segundo, de penalti no segundo tempo, para sentencialo.