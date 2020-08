A semana remata con sol e calor en Galicia

Galicia quedará este domingo baixo a influencia das altas presións, nunha xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con néboas matinais en puntos do interior.

Segundo informa Meteogalicia, os ventos soprarán de compoñente frouxos, con intervalos de moderado no litoral.

As temperaturas ascenderán lixeiramente, sobre todo no sur.

Entre o sete grandes cidades, a máxima e a mínima prevese en Ourense, con 30 e 13 graos. En Lugo os termómetros oscilarán entre os 14º e os 26 graos.