Samuel Senande: Primeiro gol esta tempada que vale o liderado

Samuel Senande é un dos fixos no mediocampo do equipo que adestra Hugo Vázquez. O seu traballo sobre o terreo de xogo non é marcar goles (para iso xa están Sergio, que leva 8, e Daniel, con 6) pero o deste sábado ante o Friol, que era o seu primeiro tanto esta tempada, resultou providencial para que o seu equipo se fixese co triunfo e co liderado.