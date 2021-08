Sábado de precipitacións intermitentes e ceos anubrados en Galicia

Este sábado Galicia continuará na influencia das borrascas atlánticas. Así, espérase ceo parcialmente nubrado con precipitacións pola mañá e máis intermitentes pola tarde, menos probables no sur de Pontevedra e Ourense.

Segundo información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará de compoñente oeste, con intervalos fortes entre Fisterra e A Mariña.

Pola súa banda, as temperaturas non terán cambios significativos, con descensos das máximas no leste de Lugo e Ourense. Deste xeito, nas cidades galegas as máximas subirán até os 25 graos en Ourense e os valores mínimos descenderán até os 15 graos en Lugo.