O sábado Galicia estará baixo os efectos da chegada durante a madrugada dunha fronte fría activa asociada a unha borrasca situada ao oeste de Irlanda.

Deste xeito, durante a primeira metade do día as chuvias serán xeneralizadas, por momentos de intensidade moderada; xa pola tarde irán desaparecendo, comezando a melloría polo oeste. As temperaturas descenderán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos no interior, moderados no litoral.