Sábado con influencia anticiclónica débil en Galicia y posibilidad de chubascos aislados

Apenas se esperan cambios en la situación meteorológica de la comunidad gallega este sábado, día con influencia anticiclónica débil y circulación del norte, según el pronóstico de Meteogalicia.

La predicción refleja cielos con más nubes cuanto más al norte e incluso con la posibilidad de algún chubasco aislado y ocasional.

Fin de semana co anticiclón centrado ao NW da península e fluxo de compoñente N sobre Galicia

Sábado: ☁️ con 🌦️ febles na metade N e 🌤️ no resto

🌡️ mín sen cambios e máx en lixeiro 📈

Domingo: 🌥️ con posibles 🌦️ febles e dispersas no litoral N e 🌤️ no resto

🌡️ en lixeiro 📈 https://t.co/F4ZXBWSGHj