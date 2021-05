Este sábado chega unha fronte fría a Galicia

O sábado Galicia irá quedando na influencia dunha profunda borrasca situada ao noroeste que enviará unha fronte fría xa ao final do día. Así, durante as horas diúrnas os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, unicamente con nubes baixas no oeste da provincia da Coruña.

Á noite os ceos cubriranse e chegarán as chuvias a toda a Comunidade co avance da madrugada. As temperaturas non experimentarán cambios con lixeiros descensos das mínimas. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur, fortes no litoral atlántico e zonas altas.