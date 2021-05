Sábado de altas temperaturas en Galicia

Non se agardan cambios significativos para o sábado, xa que Galicia permanecerá na influencia das altas presións, con ventos do noroeste. Así, comezaremos a xornada con bancos de néboa no interior e intervalos de nubes baixas no terzo norte.

Co avance da xornada os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados, con nubes de evolución pola tarde no interior e algún chuvasco de tipo treboento.. As temperaturas non experimentarán cambios, con lixeiros descensos das máximas no terzo norte. O vento soprará de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral atlántico.