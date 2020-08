Este sábado agárdanse chuvascos en Galicia

Durante as primeiras horas do sábado unha fronte chegará a Galicia polo norte. Deste xeito, na metade norte agárdanse chuvascos, máis frecuentes e intensos na primeira metade do día, cando mesmo poden ter carácter tormentoso.

Na metade sur os ceos alternarán nubes e claros, con chuvascos intermitentes que irán remitindo a partir do mediodía. As temperaturas quedarán sen cambios significativos, con lixeiros descensos das mínimas na provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados.